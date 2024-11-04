Зеленський заявив, що ГУР фіксує збільшення військ КНДР у Росії та розкритикував Захід

Володимир Зеленський увечері 4 листопада записав своє традиційне звернення до українців. У ньому президент розповів деталі про фіксування українською розвідкою збільшення військ КНДР у Росії.

На тлі цього український лідер розкритикував країни Заходу за пасивність у протидії загрозі. Також президент розповів про посилення ППО.

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Ситуація на фронті та Курська операція

Зеленський розповів, що він заслухав доповіді військових, головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Також був присутній і міністр оборони України Рустем Умєров.

Бойова ситуація зараз, всі напрямки, найбільше уваги Донецьким напрямкам. Але бачимо також активність росіян на Півдні України. Сили оборони мають забезпечити реагування,

– сказав президент.

Окремо також була обговорена сьогодні Курська операція. Вже 3 місяці активних дій на Курщині незабаром.

"Це важливо, тримаємо цю санітарну зону у визначених районах поблизу нашого державного кордону і маємо цінувати значення цієї операції для поповнення нашого обмінного фонду. Це дуже допомогло звільненню наших людей з російського полону", – пояснив український лідер.

Він також подякував усім солдатам, сержантам та офіцерам, які залучені до активних наших дій на Курщині.

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У Курській області збільшилася кількість військових КНДР

Президент зазначив, що була окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії.

Вже 11 тисяч в Курській області,

– сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна бачить збільшення північних корейців і не бачить збільшення реакції партнерів, на жаль.

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Посилення ППО України та протидія "Шахедам"

Зеленський розповів, що цього дня він провів Ставку. Під час зустрічі обговорювали важливе питання щодо ППО.

Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують "Шахедів" та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії,

– наголосив президент.

Він зазначив, що це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття "Шахедів" дронами, і розвитку наших Сил оборони саме так, щоб нарешті розв'язати проблему російських авіабомб.

"Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті", – підкреслив український лідер.

Він також зауважив, що було й багато питань щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони й ракети.

Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв,

– сказав Зеленський.

Він також дав відповідні доручення і міністру оборони Рустему Умєрову, і на Ставці.

Цікаво Привітав із перемогою: Зеленський провів розмову із Санду

Привітання Санду з перемогою на виборах

Зеленський також зазначив, що говорив із Президенткою Молдови та привітав Маю Санду з перемогою на виборах і загалом із тим, що курс на реальний суверенітет країни витримав випробування.

Для всіх держав нашого регіону і реальна безпека, і реальна соціальна справедливість, і реальне подолання бідності – усе це можливе лише за умови реальної інтеграції до спільного європейського простору. Євросоюз – це глобальний суб'єкт. Один із найбільш привабливих світових ринків. Реальний захисник людських прав і можливостей кожної спільноти,

– зауважив він.

Президент наголосив, що, звичайно, є різні внутрішні проблеми та суперечності, зокрема у Європі. Але вибір – коли це вибір європейський – це завжди вибір на користь нормального життя. Того, чого ніколи немає й не буде за таких режимів, як у Москві.

"Тому важливо, що Молдова залишається з Європою, і ми в Україні завжди готові підтримати наших друзів на шляху інтеграції", – резюмував український лідер.

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Розмова з Трюдо і зустріч в Києві з Бербок

Президент зазначив, що цього дня він говорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та подякував за підтримку нашої держави, наших людей.

Днями наша команда представила в Канаді деталі Плану перемоги. Канада підтримує План перемоги – і мотиви України, і терміновість цього Плану. Я подякував за проведену в Канаді конференцію щодо повернення всіх наших полонених і всіх наших депортованих. Дорослих і дітей,

– підкреслив Зеленський.

Він також провів зустріч у Києві з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та подякував їй за всю німецьку підтримку для України.

"І ми обговорили ситуацію як у Європі загалом, так і в нашому регіоні – ситуацію зараз. Те, як можна натиснути на Росію, щоб наблизити мир", – зауважив глава держави.

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Привітання залізничників зі святом

Окрім того, Зеленський наголосив, що сьогодні професійний день для майже 200 тисяч українців та українок. Усіх працівників Української залізниці.

Я мав нагоду привітати їх, подякувати їм. І, будь ласка, не забувайте завжди дякувати таким людям, хто працює в таких особливих наших галузях, що тримають на собі все інше в країні,

– сказав президент.

Він також констатував, що пишається нашими людьми.