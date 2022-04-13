Зеленський заявив, що не отримував від Штайнмаєра жодних запитів на візит

Володимир Зеленський повідомив, що не отримував від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра жодних офіційних запитів на візит. Відповідну заяву український лідер зробив 13 квітня.

Брифінг 5 президентів відбувся у Києві, повідомляє 24 канал. Участь у ньому взяли очільники Польщі та країн Балтії. Алар Каріс, Егілс Левітс, Гітанас Науседа та Анджей Дуда прибули в Україну 13 квітня.

Зауважте Байден пообіцяв Зеленському артилерійські системи, вертольоти та БТРи на майже мільярд доларів

Я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна – вільна. І ми готові бути суто транзитною державою, якщо це питання економічне, а не політичне,

– заявив Зеленський.

Окрім того, український лідер наголосив: 14 квітня мине 50 днів війни, 50 днів стійкості та міцності України. Зеленський зауважив, що українці мають право бути серед тих людей, які реально підтримують, серед справжніх друзів.

Президент зауважив, що таких друзів багато не буває. Але Україна задоволена їхньою кількістю.

Зауважте – брифінг п'яти президентів у Києві: дивіться відео