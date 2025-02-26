Зеленський заявив, що не піде і "на 10 центів повернення боргу" в угоді зі США

Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде "навіть на 10 центів" повернення боргу в угоді зі Сполученими Штатами. За його словами, такий крок створить небезпечний прецедент.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України в середу, 26 лютого.

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Зеленський висловився про угоду зі США

Володимир Зеленський пояснив, що Україна не вказана в угоді як боржник США.

Я не піду і на 10 центів, якщо вони будуть вказані як борг,

– наголосив глава держави.

Водночас, за його словами, Україна готова говорити, якщо це умова, що далі допомога нашій державі не буде безкоштовною.

Це нова реальність. Вона може бути, всі розуміють, в яких ми умовах – ми у війні. І ми, я думаю, не зможемо обирати,

– додав Зеленський.