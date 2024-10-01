Нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, – Зеленський

Президент України заявив, що нова балістична ракета вітчизняного виробництва успішно пройшла льотні випробування. Про нову розробку Зеленський згадав на відкритті Міжнародного форуму оборонних індустрій.

Інформації про цю зброю мінімум, адже Володимир Зеленський назвав її серед інших розробок, зокрема, ракети-дрона "Паляниці". Тож назва чи характеристики нової балістичної ракети поки що залишаються таємницею.

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Зеленський заявив про нову українську балістичну ракету

Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї – далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Працюють інші види наших далекобійних дронів, працюють морські дрони на захист України. Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "Нептуни",

– сказав гарант.

За його словами, Україна здатна виробляти щороку 4 мільйони дронів, уже законтрактовано понад 1 мільйон. Держава виробляє 15 – 20 САУ "Богдана" на місяць. В Україні створили нову ремонтну базу для техніки, у червні зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні німецька БМП Marder.

"Якщо колись, роки тому, українська "оборонка" мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися", – завершив президент.

Цікаво! Словами про роботу "Нептунів" Зеленський, імовірно, підтвердив припущення експертів про те, що Україна все ж модернізувала протикорабельні ракети і навчила їх уражати наземні цілі. Принаймні за декілька ударів по наземних цілях окупантів узяли відповідальність ВМС.