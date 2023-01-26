Може бути кілька хвиль, – Зеленський заявив, що Україні потрібно готуватися до наступу Росії
Джерело:Sky News
Володимир Зеленський заявив, що під час нового наступу Росія може піти з будь-якого напрямку. Глава держави повідомив, що Україна вже фіксує активізацію окупантів.
Зеленський зазначив, що в Україні вже 6 днів спостерігають посилення росіян на Півдні в Запорізькій області, а також на Сході.
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Зеленський розповів про активність окупантів
"З деяких напрямків вони можуть використовувати більше людей і відповідно буде більше трупів", – сказав президент. Він наголосив, що для українських сил вкрай важливо бути готовими до можливої хвилі атак.
Все залежить від нашої оборонної сили. Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримати,
– заявив Зеленський.
Він розповів, що росіяни йдуть вперед на Сході й втрачають дуже багато людей. "Це просто надзвичайна кількість. Їм це байдуже. Тобто вони не рахують своїх людей. Це факт", – сказав глава держави.
Президент зазначив, що Україна рахує втрати Росії, але точних цифр не має.
"З їхнього боку втрат набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і порахували, з їхнього боку тисячі загиблих", – заявив Зеленський і додав, що росіяни продовжують кидати солдатів.
Україна та Росія готуються до боїв
- Експерти та політики заявляють, що невдовзі може настати вирішальна фаза у війні України з Росією. Очікується, що навесні відновляться інтенсивні бойові дії, а Росія піде у новий великий наступ.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наприкінці 2022 року заявляв, що Росія готує 200 тисяч військових для нового наступу. Залужний також заявляв, що окупанти можуть піти в наступ з будь-якого напрямку.
- При цьому головнокомандувач ЗСУ назвав кількість зброї, яка йому потрібна, щоб відкинути загарбників на кордони станом на 23 лютого 2022 року. Зокрема, він заявив, що йому потрібно 300 танків.
- З кінця 2022 року західні партнери почали збільшувати військову допомогу Україні до рекордних показників. Так, вже відомо, що наші воїни отримають сучасні танки від Німеччини, Британії та США.
- На Заході готують Україну не тільки до наступу Росії, але й майбутнього контрнаступу наших сил.