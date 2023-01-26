Може бути кілька хвиль, – Зеленський заявив, що Україні потрібно готуватися до наступу Росії

Володимир Зеленський заявив, що під час нового наступу Росія може піти з будь-якого напрямку. Глава держави повідомив, що Україна вже фіксує активізацію окупантів.

Зеленський зазначив, що в Україні вже 6 днів спостерігають посилення росіян на Півдні в Запорізькій області, а також на Сході.

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Зеленський розповів про активність окупантів

"З деяких напрямків вони можуть використовувати більше людей і відповідно буде більше трупів", – сказав президент. Він наголосив, що для українських сил вкрай важливо бути готовими до можливої хвилі атак.

Все залежить від нашої оборонної сили. Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримати,

– заявив Зеленський.

Він розповів, що росіяни йдуть вперед на Сході й втрачають дуже багато людей. "Це просто надзвичайна кількість. Їм це байдуже. Тобто вони не рахують своїх людей. Це факт", – сказав глава держави.

Президент зазначив, що Україна рахує втрати Росії, але точних цифр не має.

"З їхнього боку втрат набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і порахували, з їхнього боку тисячі загиблих", – заявив Зеленський і додав, що росіяни продовжують кидати солдатів.

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