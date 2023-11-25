Одесу прикриють "дуже потужними" системами ППО: Зеленський розповів про домовленості
Президент Володимир Зеленський анонсував посилення ППО в Одеській області. Глава держави розповів, що регіон захищатимуть "дуже потужні" системи.
Зеленський розповів, що Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО, про які Україна вже домовилася з партнерами. Про це президент сказав на конференції Grain from Ukraine, пише 24 Канал.
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Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО
"Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО у нас дефіцит. Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, "коридор" працює. Будемо збільшувати об'єми й безпеку в Одеському регіоні", – заявив Зеленський.
За його словами, Україна вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень за рік, а також працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.
Зеленський зауважив, що Україні вдалося відтіснити російський флот, який домінував у Чорному морі. Крім того, Україні вдалося відновити експорт з морських портів Чорного моря та повернути вільне мореплавство.
Що ще Зеленський сказав про ППО
- Володимир Зеленський, коментуючи загрози обстрілів взимку, вкотре сказав, що Україні потрібно посилювати ППО. Глава держави відверто розповів, що в деяких регіонах є проблеми з протиповітряною обороною.
- Президент наголосив на проблемі з ППО у прифронтових регіонах та тих, що межують з Росією та Білоруссю. Зеленський повідомив, що Україна передала всім партнерами інформацію про свої потреби в ППО.
- Зеленський також застеріг Росію від атак проти енергетичної інфраструктури України. Глава держави попередив, що Росія може отримати небезпечну відповідь.
- Крім того, президент сказав, що важливо працювати з Іраном, щоб Тегеран не постачав Росії "Шахеди". Зеленський вважає, що важливо напрацювати санкції проти Ірану, щоб Тегеран не постачав Росії ракети.
- Глава держави повідомив, що Іран поки не постачав Росії ракети, але така загроза є.
- Зауважимо, що нещодавно Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю 1,3 мільярда євро. До пакета допомоги ввійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Також Німеччина передасть Україні ще один ЗРК Patriot.