Одесу прикриють "дуже потужними" системами ППО: Зеленський розповів про домовленості

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення ППО в Одеській області. Глава держави розповів, що регіон захищатимуть "дуже потужні" системи.

Зеленський розповів, що Одеський регіон буде захищений додатковими "дуже потужними" системами ППО, про які Україна вже домовилася з партнерами. Про це президент сказав на конференції Grain from Ukraine, пише 24 Канал.

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Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО

"Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО у нас дефіцит. Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, "коридор" працює. Будемо збільшувати об'єми й безпеку в Одеському регіоні", – заявив Зеленський.

За його словами, Україна вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень за рік, а також працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.

Зеленський зауважив, що Україні вдалося відтіснити російський флот, який домінував у Чорному морі. Крім того, Україні вдалося відновити експорт з морських портів Чорного моря та повернути вільне мореплавство.

Що ще Зеленський сказав про ППО