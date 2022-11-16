Були сигнали, що Путін хоче прямих перемовин, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський отримував сигнали від лідерів держав, що російський диктатор Володимир Путін хоче переговорів. Однак напряму з Україною не комунікували.

Тому Зеленський запропонував формулу миру під час саміту Великої двадцятки. Про це президент заявив під час пресконференції, яку транслювали в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Перемовин "за лаштунками" не буде

Україна публічно запропонувала формулу, адже війну Росія веде також публічно. Він окреслив, як можна провести перемовини з Україною, якщо існує таке бажання. Зеленський наголосив, що не хоче спілкуватись за лаштунками.

Я отримував певні сигнали від лідерів держав, які говорять публічно і не дуже, що їм здається, що Путін хоче прямих перемовин,

– сказав Зеленський.

Він додав, що ці сигнали були ще до звільнення Херсона.

"Росіяни нам нічого не пропонують. Вони пропонують світові...Значить Росія комунікує ці меседжі з іншими лідерами", – підсумував президент.

Ердоган говорив, що Путін "відкритий до перемовин"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у жовтні заявляв, що йому здається, нібито Путін став відкритішим до перемовин. Поразки на фронті стали гарним підґрунтям для цього.

Нагадаємо, Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Сталось це після анексії Путіним 4 українських областей.

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