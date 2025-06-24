Росія готує нові військові операції, – Зеленський попередив членів НАТО про небезпеку

24 червня президент Зеленський перебуває у Гаазі, де проходить саміт країн-членів НАТО. Український лідер попередив, що Путін є великою загрозою для Європи.

У зверненні до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій Володимир Зеленський заявив, що "немає жодних ознак того, що Путін хоче завершити цю війну", передає 24 Канал.

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"Чим довше Путін вбиває, тим довше він житиме"

Глава держави нагадав, що Росія відкинула всі мирні пропозиції, включно з тими, що надходили від США. За його словами, Путін думає лише про війну, оскільки саме з нею він, ймовірно, пов'язує своє власне політичне виживання. "Чим довше він вбиває, тим довше він житиме", – додав політик.

Він також розповів, що, за даними української розвідки, Росія планує нові військові операції на території НАТО.

Ми маємо зупинити Путіна в Україні. Треба зрозуміти, що його мета – за межами України також,

– наголосив Зеленський.

Він закликає лідерів "збільшити свої інвестиції в Україну" і підкреслив, що вся вироблена зброя стане частиною нової та сильнішої європейської оборони.

Водночас Зеленський вказав, що "сьогодні не існує жодної значущої російської зброї, яка б виготовлялася без компонентів, обладнання чи матеріалів з інших країн, зокрема з Європи". "Це має припинитися", – заявив президент.