Росія за рік не окупувала жодного українського села, – Зеленський

Країна-агресор за 2023 рік не змогла окупувати жодного українського селища. При цьому російські війська продовжують вести збройну агресію, Сили оборони героїчно тримають оборону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу.

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Я думаю, що нам було дуже важко це зробити, але найголовніше треба зрозуміти, що Росія за цей рік не окупувала жодного села, жодного українського села,

– заявив глава держави.

В України лише один ворог

Зеленський також наголосив, що Україна має одного ворога – російського диктатора Володимира Путіна.

"У нас є лише один ворог: це Путін, і все. Ми дійсно захищаємо демократію, захищаємо свободу", – зауважив президент.

Та наголосив, що наразі дуже важливо не марнувати часу, а продовжувати підтримувати Україну.

Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це була дуже складна операція, і ми створили зерновий коридор. Росія не має вплив на нього. Ми знищили більшу частину російського флоту, який був у наших водах і поблизу нашого тимчасово окупованого Криму. Я вважаю, що це величезний результат,

– додав Зеленський.

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