Росія за рік не окупувала жодного українського села, – Зеленський
Джерело:Fox News
Країна-агресор за 2023 рік не змогла окупувати жодного українського селища. При цьому російські війська продовжують вести збройну агресію, Сили оборони героїчно тримають оборону.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу.
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Я думаю, що нам було дуже важко це зробити, але найголовніше треба зрозуміти, що Росія за цей рік не окупувала жодного села, жодного українського села,
– заявив глава держави.
В України лише один ворог
Зеленський також наголосив, що Україна має одного ворога – російського диктатора Володимира Путіна.
"У нас є лише один ворог: це Путін, і все. Ми дійсно захищаємо демократію, захищаємо свободу", – зауважив президент.
Та наголосив, що наразі дуже важливо не марнувати часу, а продовжувати підтримувати Україну.
Ми показали справжній успіх у Чорному морі: це була дуже складна операція, і ми створили зерновий коридор. Росія не має вплив на нього. Ми знищили більшу частину російського флоту, який був у наших водах і поблизу нашого тимчасово окупованого Криму. Я вважаю, що це величезний результат,
– додав Зеленський.
Контрнаступ ЗСУ: актуально
- 12 грудня Зеленський заявив, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відвоювала один із териконів у межах окупованої Росією з 2014 року Горлівки в Донецькій області.
- До слова, у листопаді українські бійці почали рух у напрямку Горлівки й змогли зайти на ворожі позиції, захоплені з 2016 року.
- Олександр Сирський повідомив, що втрати ворога на Сході орієнтовно у 8 разів вищі за втрати українських Сил оборони.