Зеленський заявив, що на розгляд РНБО винесуть питання про онлайн-казино

Володимир Зеленський 16 квітня висловився щодо питання обмеження онлайн-казино в Україні. Глава держави наголосив, що це питання винесуть на розгляд до Ради національної безпеки і оборони.

Про це президент України заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Зеленський також згадав і автора петиції щодо онлайн-казино Петра Петриченка, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання на фронті, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про обмеження онлайн-казино

Глава держави зазначив, що цього дня він провів підготовчу нараду з секретарем РНБО, а також очільниками СБУ, Мінцифри, Офісу Президента.

Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані,

– зауважив Зеленський.

Президент також у зверненні наголосив, що автор петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія зараз, молодший сержант Павло Петриченко – воїн 59 окремої мотопіхотної бригади 15 квітня загинув у бою. Український очільник висловив співчуття рідним і близьким та усім друзям Павла.

"Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною", – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що українці мають завжди пам'ятати nf підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ, землю і незалежність. Президент висловив упевненість, що так і буде.

Українці просять обмежити онлайн-казино