НАТО слід довести, що не боїться своїх правил, – Зеленський про те, що розвідка знає плани Росії

Володимир Зеленський 11 квітня прибув до Литви для того, щоб взяти участь у саміті Тримор'я. Глава держави під час виступу наголосив, що НАТО необхідно довести, що боїться своїх правил.

На цьому Володимир Зеленський наголосив під час брифінгу. Президент України додав, що розвідці відомі плани Владіміра Путіна на фронті.

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Партнери повинні виконати обіцяні поставки

Політичні завдання на цей рік, зараз на саміті та на перемовинах з лідерами я говорив про те, що критично важливо для європейської єдності підтвердити, що Євросоюз не боїться самого себе, і що НАТО не боїться своїх власних правил,

– підкреслив Зеленський.

Він також додав, що кожна демократична нація Європи, яка поділяє та захищає спільні цінності Європи та Євроатлантичного простору, заслуговує на те, щоб стати членом Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. І це, наголосив Зеленський, потрібно підтвердити реальними діями.

Також Володимир Зеленський зауважив, що в України є достатньо інформації від розвідки щодо того, що планує на фронті робити Владімір Путін. За словами глави держави, критично важливо, щоб кожен з партнерів виконав те, що він пообіцяв нашій країні у плані постачання зброї та снарядів.

Президент додав, що щоденно Росія атакує нас ракетами. І разом з тим щоденно росте кількість обіцянок про спільне виробництво. Тож Зеленський наголосив, що необхідно нарешті, щоб реальність відповідала словам. Глава держави паралельно висловив вдячність усім лідерам і нашим партнерам, котрі дійсно реалізовують те, про що ми домовилися.

Зеленський про важливість допомоги від США

Глава держави на брифінгу також наголосив на важливості допомоги з боку США. Він підкреслив, що Україна втрачатиме не лише свої території, а й людей.

Дуже складно (буде без допомоги від США – 24 Канал). Ми будемо втрачати наших людей. Втрачати наших воїнів, абсолютно безцінних. І питання не тільки в територіях. Коли хтось розповсюджує такі російські наративи, що питання тільки в територіях, – питання в людях. А території також для нас важливі,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що якщо нам не вдасться відновити свою територіальну цілісність, то не буде поваги до нашого суверенітету. І що це означатиме, що конфлікт став замороженим. А отже, буде лише питання часу, коли Владімір Путін знову повернеться.