Сигнали Трампа позитивніші до Росії, ніж до України, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп демонструє нейтральну позицію у війні Росії проти України, що не дає чіткої підтримки Києву.
- Він наголосив, що лише жорстка позиція США може змусити Кремль до змін, оскільки нейтральність послаблює позиції Києва.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Дональд Трамп щодо війни є нейтральною і не передбачає чіткої підтримки Києва. За його словами, сигнали з боку США виглядають більш сприятливими для Росії.
Український лідер наголосив, що без жорсткого тиску на Кремль змусити його до змін неможливо.
Дивіться також "Трампа з'їдять": хто насправді переміг на Близькому Сході та як перемир'я вплине на Росію
Яку заяву зробив Зеленський?
Володимир Зеленський прокоментував позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. За його словами, американський лідер із самого початку демонструє прагнення залишатися "посередині", що впливає на рівень підтримки Києва.
Зеленський зазначив, що така позиція не дозволяє говорити про чітку підтримку України з боку США. Водночас він вказав на риторику, яка, на його думку, виглядає більш сприятливою для Росії.
У мене таке відчуття, що Трамп із самого початку казав, що залишатиметься посередині. Це означає, що він не є на моєму боці, не є на боці України та водночас не є прямо на боці Росії. Але його сигнали радше позитивні щодо Росії, ніж щодо України. І це проблема, тому що лише жорстка позиція Сполучених Штатів може реально вплинути на Путіна. М’який діалог не змусить Кремль змінити свою поведінку,
– заявив Зеленський.
Президент України наголосив, що ефективний тиск на Володимира Путіна можливий лише за умови чіткої та жорсткої позиції міжнародних партнерів, передусім США.
На його думку, будь-які сигнали про нейтралітет або спроби балансувати між сторонами можуть лише послабити позиції України у війні. Зеленський також підкреслив, що Кремль реагує виключно на силу і конкретні дії, а не на дипломатичні формулювання без реального тиску.
Які заяви Трамп робив про Україну нещодавно?
Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо війни в Україні, поставивши під сумнів доцільність участі Вашингтона. Він різко розкритикував політику попередньої адміністрації та витрати на підтримку Києва. Також Трамп заявив, що нині США змінили підхід і більше не передають зброю безкоштовно.
Дональд Трамп загострив риторику щодо НАТО, натякаючи на можливий вихід США з Альянсу, та тисне на Європу з питання військової допомоги Україні. Президент США пов'язує постачання зброї Україні з підтримкою європейських союзників у геополітичних питаннях на Близькому Сході, викликаючи занепокоєння серед партнерів США.
США вважають свої гарантії безпеки для України важливішими за європейські, але не планують направляти війська. Американська підтримка може включати супутникову та розвідувальну інформацію, дрони для моніторингу та логістичну підтримку.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість поставки ракет Tomahawk Україні, якщо Росія не зупинить війну. Трамп вважає, що переговори з Росією можуть допомогти врегулювати конфлікт, і підкреслив, що Путін виглядав би добре, якби закінчив війну.