Сигнали Трампа позитивніші до Росії, ніж до України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Дональд Трамп щодо війни є нейтральною і не передбачає чіткої підтримки Києва. За його словами, сигнали з боку США виглядають більш сприятливими для Росії.

Український лідер наголосив, що без жорсткого тиску на Кремль змусити його до змін неможливо.

Яку заяву зробив Зеленський?

Володимир Зеленський прокоментував позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. За його словами, американський лідер із самого початку демонструє прагнення залишатися "посередині", що впливає на рівень підтримки Києва.

Зеленський зазначив, що така позиція не дозволяє говорити про чітку підтримку України з боку США. Водночас він вказав на риторику, яка, на його думку, виглядає більш сприятливою для Росії.

У мене таке відчуття, що Трамп із самого початку казав, що залишатиметься посередині. Це означає, що він не є на моєму боці, не є на боці України та водночас не є прямо на боці Росії. Але його сигнали радше позитивні щодо Росії, ніж щодо України. І це проблема, тому що лише жорстка позиція Сполучених Штатів може реально вплинути на Путіна. М’який діалог не змусить Кремль змінити свою поведінку,

– заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що ефективний тиск на Володимира Путіна можливий лише за умови чіткої та жорсткої позиції міжнародних партнерів, передусім США.

На його думку, будь-які сигнали про нейтралітет або спроби балансувати між сторонами можуть лише послабити позиції України у війні. Зеленський також підкреслив, що Кремль реагує виключно на силу і конкретні дії, а не на дипломатичні формулювання без реального тиску.

