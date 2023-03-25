Зеленський заявив, що Україна поки не може розпочати контрнаступ: яку причину називає президент

Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони поки що не можу розпочати контрнаступ, запланований на весну цього року.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю японському виданню. Президент пояснив, чому саме наші воїни наразі не можуть почати контрнаступ.

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Україні потрібна зброя

Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібна додаткова підтримка зброєю. Зокрема, необхідні боєприпаси та винищувачі.

Видання зазначає, президент визнав, що ситуація на Сході України "погана", повторивши, що причина в "браку боєприпасів". "Чекаємо боєприпасів від наших партнерів", — наголосив глава держави, додавши, що російські військові щодня використовують утричі більше боєприпасів, ніж наші захисники.

"Ми ще не можемо почати. ​​Ми не можемо їх відправити", — сказав президент, розкриваючи серйозну нестачу зброї. Також видання зазначає, що Володимир Зеленський просив Японію про подальшу допомогу. Український лідер висловив великі надії на її роль як країну-голову G7.

Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати,

– наголосив президент.

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Контрнаступ має завершитися виходом на кордони 1991 року

Секретар РНБО розкритикував тезу про те, що Сили оборони нібито будуть мати один шанс на успіх під час свого контрнаступу. "Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не лімітований часом", – підкреслив Олексій Данілов.

Зауважимо, радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного заявив, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ. Ден Райс розповів, що щомісяця Росія втрачає вбитими в Україні 25 тисяч військових, а пораненими – втричі більше, тобто 75 тисяч.

За його словами, просто зараз на фронті знищуються найкращі підрозділи держави-агресорки. Річ у тім, що вони атакують позиції українських військ, хоча це найгірший час для таких операцій.

"Тому коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", – підсумував Райс.