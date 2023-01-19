Дайте нам важку зброю, – Зеленський зробив категоричну заяву про звільнення Криму
Україна прагне визволити Кримський півострів, який Росія окупувала у 2014 році. Для цього Київ просить у союзників про далекобійну зброю.
Володимир Зеленський під час "Українського сніданку" в Давосі відповів на запитання про наміри щодо звільнення Криму. Глава держави заявив, що ціль України – деокупувати всі тимчасово захоплені Росією території.
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Зеленський каже, що Росія ще має час вивести війська
Український лідер наголосив, що для визволення Криму українським військовим потрібна західна далекобійна зброя.
Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею. Крим є нашою територією. Це наше море. І наші гори. Дайте нам важку зброю, ми повернемо наше,
– заявив президент.
Крім того, Зеленський додав, що в Росії ще є можливість вийти з усієї території, яку російські війська, починаючи з 2014 року, окупували. Президент України додав, що Росія ще може зберегти життя своїх же людей.
США готові допомогти Україні з деокупацію Криму
- На сторінках The New York Times вийшла публікація, що США готові допомогти Україні атакувати Крим. Головне повідомлення полягає в тому, що в адміністрації Джо Байдена змінили думку щодо деокупації Криму.
- Адміністрація президента США починає визнавати, що Україні потрібна зброя, щоб атакувати російських військових в окупованому Криму. Через це Вашингтон розглядає можливість надати Україні зброю, щоб завдавати ударів по півострову.
- У США згасли побоювання стосовно застосування Росією тактичної ядерної зброї. Також у Вашингтоні розумію, що страх Росії втратити контроль над Кримом може зміцнити переговорні позиції України.
- Водночас Байден все ще не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, щоб атакувати Росію у Криму.