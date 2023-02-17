Глибинної корупції в Україні немає, її частково вимела війна, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що в Україні через війну немає глибинної корупції. Глава держави переконаний, що війна частково вимела корупцію з України.
Відповідну заяву Зеленський зробив, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, пише 24 Канал. Зеленський заявив, що повоєнне суспільство в Україні більше не пробачить корупції.
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"Повоєнне суспільство в Україні більше не пробачить корупції"
"Ця війна багато вимела. Багато хто втік із нашої держави, якщо говорити відверто. Багато хто залишився з окупантами з власної волі. І такої інформації дуже багато. Наше суспільство повоєнне не пробачить якихось корупційних кроків, і тому я впевнений, що ми це поборемо", – заявив Зеленський.
Він додав, що паралельно в Україні продовжують реалізувати реформи та є антикорупційна система. За словами президента, остання є однією з найпотужніших у Європі.
У нас багато інституцій, завершується відбір посадової особи до антикорупційного органу. І ця система на 100% працюватиме. Тобто, незважаючи на війну, ми працюємо. Хоча є ті чи інші моменти. На жаль, люди у світі, а це було за всіх війн: хтось воює, а хтось користується війною. Але я впевнений, що ми все це поборемо, тому що цього всього залишається не так багато,
– сказав Зеленський.
Зеленський виступив у Мюнхені: що відомо
- Український президент 17 лютого виступив на Мюнхенській конференції. Промова президента була присвячена вторгненню Росії в Україну.
- Лідер держави наголосив на тому, що вільний світ повинен змусити Росію програти. Причому Зеленський закликав Захід пришвидшити військову підтримку Україні, зокрема й літаками.
- За його словами, Росія користується зволіканням партнерів і вже думає про агресію проти Молдови. Крім того, глава держави висловив переконання, що Росія програє у 2023 році, але водночас застеріг, що ворог ще має потенціал.
- Президент пояснив, що Росія несе глобальну небезпеку та натякнув, що Кремль допомагає Ірану зі збагаченням урану. Зеленський сказав, що наразі вкрай низький ризик, що Білорусь вступить у війну. Проте, за його словами, Росія намагається схилити режим Лукашенка до війни.