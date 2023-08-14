Хто не б'ється на передовій, той має допомагати битися, і не в барах, не в клубах, – Зеленський

Усі українці повинні долучитися до боротьби з російськими окупантами. Той, хто не перебуває на фронті, має допомагати нашим захисникам.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський. Сьогодні він відвідував бійців на передовій.

Зауважте У Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей, – розвідка

Усі сили мають бути в боях

Зеленський заявив, що воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста.

Що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті,

– підкреслив президент.

Він додав, що це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги.

"Всі на війні. Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше", – наголосив український лідер.

За його словами, весь адреналін країни, усі емоції та усі сили мають бути там – у боях заради держави.

"Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз – оборона. Зараз війна", – підсумував глава держави.

Варто прочитати Україна просить США продовжити ленд-ліз на весь 2024 рік

Президент відвідав військових на Донеччині

Зеленський 14 серпня від самого ранку перебував у Донецькій області, у розташуваннях наших бойових бригад:

3 і 5 окремих штурмових,

"Вісімдесятки" ДШВ,

57 окремої мотопіхотної,

22 і 24 окремих механізованих,

26 окремої артилерійської бригади,

92 окремої механізованої.

Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби,

– зазначив президент.

Під час зустрічей з військовими детально говорили про: