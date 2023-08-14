Хто не б'ється на передовій, той має допомагати битися, і не в барах, не в клубах, – Зеленський
Усі українці повинні долучитися до боротьби з російськими окупантами. Той, хто не перебуває на фронті, має допомагати нашим захисникам.
Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський. Сьогодні він відвідував бійців на передовій.
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Усі сили мають бути в боях
Зеленський заявив, що воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста.
Що там люди живуть, пам'ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б'ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті,
– підкреслив президент.
Він додав, що це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги.
"Всі на війні. Україна у війні. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше", – наголосив український лідер.
За його словами, весь адреналін країни, усі емоції та усі сили мають бути там – у боях заради держави.
"Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз – оборона. Зараз війна", – підсумував глава держави.
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Президент відвідав військових на Донеччині
Зеленський 14 серпня від самого ранку перебував у Донецькій області, у розташуваннях наших бойових бригад:
- 3 і 5 окремих штурмових,
- "Вісімдесятки" ДШВ,
- 57 окремої мотопіхотної,
- 22 і 24 окремих механізованих,
- 26 окремої артилерійської бригади,
- 92 окремої механізованої.
Мав честь нагородити найкращих, подякувати всім – кожній бригаді за хоробрість, відвагу, результати заради України. Разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ "Соледар", поспілкувалися з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби,
– зазначив президент.
Під час зустрічей з військовими детально говорили про:
- українські наступальні дії,
- постачання у війська,
- можливості командирів,
- те, якими є зараз ці можливості та якими вони мають бути, ️
- зброю й дефіцитні снаряди,
- ремонт техніки,
- транспорт для евакуації поранених та час евакуації,
- безпілотники – те, що застосовує ворог, і те, що потрібно нашим воїнам.