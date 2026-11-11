"Багато залежить від Росії, але ще більше – від США": Зеленський про перебіг мирних переговорів
Президент України Володимир Зеленський прокоментував перебіг мирних переговорів та роль Сполучених Штатів у завершенні війни. На його думку, саме від позиції Вашингтона значною мірою залежатиме подальший розвиток дипломатичного процесу.
Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Дубліні разом із прем'єр-міністром Ірландії, повідомляє Sky News.
Що Зеленський сказав про роль США в мирних переговорах?
Президент наголосив, що Україна потребує конкретних відповідей щодо гарантій безпеки. За його словами, подальші кроки залежатимуть від позицій як Москви, так і Вашингтона.
Ми побачимо відповіді американців і росіян. Є речі, які залежать від Росії, багато речей залежать від Росії. Але ще більше залежить від Сполучених Штатів – від їхньої волі. Тому що вони лідери,
– заявив Зеленський.
Чого президент очікує від зустрічі з американською делегацією?
Зеленський також позитивно оцінив той факт, що переговорний процес триває.
Добре, що переговори не заблоковані,
– зазначив він.
Окремо глава держави згадав про участь американської команди в переговорах щодо обміну полоненими.
Звичайно, ми чекаємо на американську команду. Сподіваюся, ми можемо розраховувати на позитивний результат для гуманітарної ситуації наших людей,
– сказав президент.
Чого вдалося досягти на переговорах в Абу-Дабі?
Нагадаємо, 10 – 11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори України, США та Росії, під час яких обговорювали гарантії безпеки та гуманітарні питання. Водночас суттєвого прориву в безпекових домовленостях поки не досягли.
Політолог Петро Олещук припустив, що практичним результатом зустрічей можуть стати домовленості про обмін полоненими, навіть якщо сторони не узгодять принципових політичних питань.