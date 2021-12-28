Зеленський збільшив кількість питань на РНБО й переніс засідання

Президент Володимир Зеленський переніс засідання РНБО на 30 грудня. Причиною цього стало збільшення кількості питань, які мають розглядати.

Про це повідомили в Апараті РНБО. Попередньо глава держави призначав засідання Ради нацбезпеки та оборони на середу, 29 грудня.

Раніше Зеленський скликає РНБО перед самим Новим роком

Зеленський розширив перелік питань розгляду

У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року,

– пояснили причину у РНБО.

Які саме питання розлгядатимуть на засіданні – традиційно, у РНБО не повідомляють.

Зазначимо, що президент високо оцінив роботу РНБО під час пресмарафону 26 листопада. Глава держави зауважив, що раніше цей орган був "кладовищем збитих льотчиків".

На думку Зеленського, у роботі Ради нацбезпеки та оборони можуть бути помилки. Їх потрібно виправляти, а винуватих – притягати за це до відповідальності.

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Головне про останнє засідання РНБО:

10 листопада РНБО зібралась на засідання.

Головною темою стала ситуація на кордоні з Білоруссю, мовилось пр загрозу з боку нелегальних мігрантів.

Також на засідання ухвалили рішення про санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму.

Дивіться думку президента Зеленського про взаємодію РНБО та СБУ: