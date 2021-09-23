Зеленський здивував Генасамблею ООН цитатою Путіна: навіщо він це зробив

Володимир Зеленський виступав на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня українською мовою. Раптово посеред промови він почав говорити російською.

А коли завершив, то пояснив: це була цитата російського президента Володимира Путіна. Зеленський навів її як приклад того, що Росія говорить одне, а робить геть інше.

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Зеленський в ООН процитував Путіна

Володимир Зеленський в ООН розповідав серед іншого і про злочини Росії – в Криму (порушення прав людини, затримання кримських татар), на Донбасі (масова видача українцям російських паспортів, примус до участі у виборах до російського парламенту).

Через ці дії Росії, як наголосив Зеленський, зараз вже ніхто у світі не може почувати себе у безпеці і розраховувати на захист міжнародного права.

Тут несподівано президент України почав говорити російською:

Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод.

Після короткої паузи Володимир Зеленський пояснив, що щойно процитував не абикого, а президента Росії Володимира Путіна. Саме так він говорив і у Мюнхені у 2007, і у 2015.

"Як Росія цього дотримується? Ми вже побачили", – підсумував він, натякаючи на те, що Росія регулярно говорить одно, а робить геть інше, причому часто протилежне.

Відповідь на питання російських журналістів про Путіна

Коли Володимир Зеленський вже виходив із будівлі ООН, до нього підбігли й російські журналісти. Вони вигукнули запитання: "Коли ви будете зустрічатися з Володимиром Путіним".

Президент України коротко відповів на ходу, розвівши руками: "Коли він буде готовий".

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Міркування після промови в ООН

Після промови Володимира Зеленського на Генасамблеї до нього підійшли журналісти телеканалу "Дом". Вони попросили президента України коротко розповісти про свої враження, і той відповів так: