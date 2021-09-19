Позиція Росії раптом змінилася після візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Про це в коментарі 24 каналу сказав директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За темою Путін відмовився від зустрічі з Зеленським для обговорення Криму й Донбасу

Пропагандистський хід

За словами Фесенка, після зустрічі очільника США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков і інші джерела почали заявляти, що зустріч можлива, але Росія не буде обговорювати Крим.

Це швидше такий пропагандистський хід. Вони таким чином, мені здається, хочуть певною мірою принизити ініціативу Кримської платформи, принизити активність Києва щодо кримської теми,

– пояснив Фесенко.

Директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко / Фото ua.news

За його словами, зараз відбуватиметься обмін публічними заявами між Києвом та Москвою про порядок денний цієї зустрічі, про те, на що вона має бути спрямована, які проблеми мають бути вирішені. Однак не варто стверджувати, що Кремль не піде на цю зустріч.

Будемо реалістами, Росія точно не буде домовлятися по Криму. Вона цю тему вже 7 років відмовляється обговорювати взагалі. Зеленський підійматиме це питання, а Росія буде відмовлятися,

– додав експерт.

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Про що говоритиме українська сторона

Фесенко каже, що українська сторона першочергово буде говорити про припинення вогню на Донбасі та про відновлення переговорів у нормандському форматі. Москва, впевнений він, хоче обговорювати покращення відносин з Україною, але на своїх умовах.

Але треба розуміти, що ніякого покращення не буде, поки триває війна на Донбасі. Головна передумова хоча б зниження напруги у двосторонніх стосунках – це припинення вогню,

– заявив аналітик.

На думку експерта, немає гарантії, що вдасться про це домовитися, однак, якщо є шанс, то треба ним скористатися.

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