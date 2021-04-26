У роковини Чорнобиля Зеленський пригадав найстрашнішу в історії телефонну розмову

У 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС Володимир Зеленський пригадав найстрашнішу розмову в історії XX століття. Український лідер наголосив, що ми досі не можемо усвідомити весь масштаб та усі наслідки цієї катастрофи.

За словами Зеленського, людство має засвоїти цей урок назавжди. Президент пообіцяв, що "ми ніколи не забудемо слова, присвячені пам'яті загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС: "Життя заради життя".

Зауважте Історія не має зворотної дії, – Зеленський звернувся до українців у роковини аварії на ЧАЕС

Вони віддали своє заради нашого. Вони довели, що життя перемагає. Життя заради дітей, онуків, правнуків та всіх наступних поколінь. В Україні. У Європі. На планеті Земля,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, що "записи перемовин пожежних диспетчерів у перші миті після вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року мають у мережі коротку, але дуже точну назву: "Найстрашніша телефонна розмова ХХ століття".

Зеленський припустив, що, мабуть, кожен її чув. Однак президент звернув увагу на деталь – тривогу у голосах мовців, яка свідчить: сталося "щось, чого поки що не можна до кінця пояснити та усвідомити".

"Крім звичного виконання професійних інструкцій, у голосах людей є якась незрозуміла тривога. Відчуття, ніби це не просто пожежа. Не просто горить дах, а сталося щось набагато жахливіше", – зауважив президент.

Окрім того, Зеленський пригадав моторошний факт про повідомлення спецслужб станом на 28 квітня. Там мовилося, що "рівень радіації на 3-му й 4-му блоках становить 1000-2600 мікрорентгенів на секунду, а в місті – 30-160".

"У цьому місці документа перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький зробив відому примітку: "Що це означає?".

Лише через роки ми зможемо наблизитись до повного розуміння й дати вичерпну відповідь", – зауважив Зеленський.

Що це означало: відповідь Зеленського

Тисячі людей ніколи не повернуться у свої домівки.

Пожежники зупинили ще одну потенційну катастрофу – водневий вибух.

Понад 600 тисяч ліквідаторів аварії назавжди підірвали власне здоров'я.

Пожежники, лікарі, персонал станції, солдати, шахтарі, вчені, дозиметристи, будівельники та багато інших фахівців героїчно зупинили лихо.

Радіоактивна хмара накрила майже весь Європейський континент.

В атмосферу було викинуто 11 тонн ядерного палива.

Сумарна активність радіоізотопів у повітрі була у 30-40 разів більша, аніж у Хіросімі.

Опромінення зазнали майже 8,5 мільйона людей.

Майже 3 тисячі українських міст і сіл було забруднено радіонуклідами.

Це тисячі людських життів та скалічених людських доль.

Найстрашніша телефонна розмова XX століття:

"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?

– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…

– А там люди есть?

– Да…"



"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"



"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?

– Да, да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!".