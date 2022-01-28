Зеленський згадав Порошенка у розмові з іноземними ЗМІ

Президент Володимир Зеленський на тлі загрози російського вторгнення провів пресконференцію з іноземними ЗМІ. Під час відповідей на запитання він згадав і про п'ятого президента Петра Порошенка.

Один із журналістів зауважив, що дехто підозрює, нібито Зеленський применшує загрозу з боку Росії, щоб зберегти економіку. Той у відповідь пожартував, натякнувши на Порошенка.

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Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для нього першочергово важливими є люди, а тоді економіка. Він запевнив, що питання деескалації для нього таке ж важливе, як і для інших країн-партнерів.

Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми. Але ми в цій ситуації перебуваємо вже 8 років, і для нас важливо дивитись не тільки вгору, а й – під ноги,

– заявив глава держави.

Справа Порошенка

П'ятого президента підозрюють у державній зраді. Мовиться про співпрацю з бойовиками та закупівлю вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Іншим фігурантом цієї справи є проросійський нардеп Віктор Медведчук.

19 січня Печерський суд оголосив Петру Порошенку запобіжний захід. Так, парламентаря відпустили під особисте зобов'язання.

Рішення хоче оскаржити і Офіс генпрокурора, і сам Порошенко. Прокурори вимагають взяти політика під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Водночас адвокати нардепа оскаржують заборону на виїзд за кордон.

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