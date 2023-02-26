Повернувши Крим, відновимо мир, – Зеленський згадав подію, яка 9 років тому сколихнула півострів

Дев'ять років тому Росія розпочала збройну агресію проти України. Диверсійні групи загарбників почали спроби захопити кримський півострів.

Президент України Володимир Зеленський згадав подію, яка 9 років тому сколихнула півострів.

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"Повернемо український прапор у кожен куточок України"

9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України,

– написав Зеленський.

Нагадаємо, що 26 лютого 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №58/2020 "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголосило, що кримчани протягом усіх десяти років боролися проти окупації півострова і продовжують це робити.

"Спротив не покидав окупований півострів протягом 9-ти років. Від мітингів до одиничних демонстрацій, від акцій протесту до героїчних вчинків українських військових, яким попри загрозу, вдавалося тримати оборону флоту та навіть забрати деяку військову техніку від загарбників. Це була не лише окупація, це був початок війни", – йдеться у повідомленні.

Росіяни усвідомлюють, що поразка вже близько