Зеленський зібрав Ставку: одна із тем – запобігання витоку про плани ЗСУ

Володимир Зеленський 7 квітня провів чергове засідання Ставки Головнокомандувача. Пріоритетною темою було запобігання витоку інформації про плани ЗСУ.

Валерій Залужний поінформував учасників Ставки про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. А Кирило Буданов розповів, які дії Росія, ймовірно, скоїть найближчим часом.

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Тим часом командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли під час засідання про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Також приділили увагу:

перебігу формування та укомплектування озброєнням нових бригад;

рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України,

– мовиться у повідомленні.

Витік інформації про плани ЗСУ – що відомо

Нещодавно ЗМІ повідомили начебто про витік даних щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ. Зокрема, нібито мовиться про детально викладені плани США і НАТО з розбудови української армії перед анонсованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування.

Водночас у ЗСУ наголосили, що ворог веде активну інформаційну війну. Будь-які вкиди країна-терористка намагається використати у своїх ганебних цілях. Росіяни втрачають оптимізм. Мужність героїв ЗСУ, їхня стійкість стає легендарною та сточує усі імперські амбіції російських загарбників.