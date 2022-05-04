Зеленський зідзвонився з Дудою: пропонує йому виступити у Раді

Володимир Зеленський зідзвонився з Анджеєм Дудою. Президент закликав польського лідера виступити у Верховній Раді України.

Відповідну заяву президент України зробив під час звернення до українців ввечері 3 травня. Це трапилось на 69 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти українців.

Зауважте Польща готова прийняти на лікування поранених та хворих з Маріуполя

Зеленський запропонував Дуді виступити в Раді

Глава держави також запросив Президента Польщі виступити у Верховній Раді України,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що президент України під час телефонної розмови з Анджеєм Дудою:

привітав лідера Польщі та польський народ із 231-ю річницею Конституції 3 травня;

розповів йому про перебіг опору Росії на фронті, про трагічну ситуацію в Маріуполі;

обговорили подальшу оборонну допомогу Україні;

Росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Саме тому країни ЄС мають позбавитися енергетичної залежності від Росії;

відзначив ключову роль Польщі в підтримці руху України до членства в ЄС та сподівається на оперативне ухвалення Брюсселем усіх необхідних рішень.

"Під час розмови лідери торкнулися питання всебічної допомоги, що її уряд і народ Польщі надають мільйонам українців, які знайшли тимчасовий прихисток від агресії на території сусідньої країни. Володимир Зеленський окремо подякував за підтримку особисто Анджею Дуді та його дружині Агаті", – повідомили в ОП.

Зеленський розповів, що Польща та України може зробити разом заради свободи

До речі, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що поінформував президента Польщі про актуальну ситуацію в районах бойових дій.

Про те, що відбувається в Маріуполі. Про евакуацію українців. І про те, що можемо ще зробити разом, щоб допомогти захисту нашої держави й нашої спільної свободи – українців та поляків, усіх європейців,

– зауважив Зеленський.

Додав також, що обговорили з Дудою подальшу співпрацю, конкретні кроки та підтримку нашої оборони.

Останні новини щодо співпраці України та Польщі

3 травня держсекретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумоч заявив, що Польща заявила готова прийняти на лікування поранених та хворих цивільних людей з Маріуполя.

13 квітня під час візиту в Київ Анджей Дуда заявив, що Україна – братня держава. Тому Польща робить усе, щоб підтримати усіх українців.

Буквально наступного дня, 14 квітня, перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда зустрілася з військовими бригади імені Костянтина Острозького. У ній, окрім поляків служать українці й литовці. Вона подякувала усім солдатам, офіцерам й волонтерам за допомогу українським біженцям.

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