Зеленський вивів зі складу Ставки Малюка, натомість з'явилися дві нові людини

Володимир Зеленський дещо змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Так, з переліку його учасників зникло ім'я колишнього очільника СБУ Василя Малюка.

Водночас в переліку з'явилися дві нові людини. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Офісу президента.

Що відомо про зміну складу Ставки?

В указі президента йдеться про затвердження до складу міністра оборони України Михайла Федорова. Нагадаємо, очільником Міноборони його призначили 14 січня, а до цього Федоров займався цифровою трансформацією.

Також до Ставки ввели першого віцепрем'єр-міністра – очільника міністерства енергетики України Дениса Шмигаля.

Натомість Володимир Зеленський вивів зі складу Ставки екскерівника СБУ Василя Малюка. До речі, рішення про звільнення Малюка з посади у Верховній Раді ухвалили лише з другої спроби. Водночас він не залишає систему й надалі перебуватиме в її лавах, продовжуючи безпосередньо займатися ліквідацією загроз з боку ворога.

Які останні призначення Зеленського?