Зеленський "зняв" законопроєкт деокупації на вимогу "Норманді", – Макрон
Джерело:"Європейська правда"
Еммануель Макрон пояснив відхилення українського законопроєкту щодо умов деокупації. Мовляв, про це домовився Володимир Зеленський у межах нормандського формату.
За словами президента Франції, відхилення проєкту вимагала саме Росія, хоч українська влада це неодноразово заперечувала. Про це політик заявив на спільній пресконференції з Володимиром Путіним у Москві.
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Макрон: Зеленський взяв на себе зобов'язання
Макрон не назвав точну назву законопроєкту, але найімовірніше мовиться про проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду". Документ передбачав правила реінтеграції окупованих територій, однак у Верховній Раді його відкликали.Зауважте! Формально законопроєкт відкликали рішенням уряду на екстреному засіданні. Воно відбулось якраз перед зустріччю радників "нормандської четвірки" у Парижі.
Очільник Франції позитивно відреагував на рішення українського керівництва. Ба більше, він навіть привітав президента України через відкликання законопроєкту.
"Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов'язань, які він взяв на себе у рамках (нормандського – 24 канал) формату, зокрема зобов'язання відкликати закон (проєкт закону – 24 канал), який не відповідав Мінським угодам. Цей закон відкликали за ініціативою Зеленського", – наголосив він.
Зустріч Макрона з Путіним: що відомо
- У Москві відбулись тривалі переговори Еммануеля Макрона та Володимира Путіна. Політики обговорювали Україну та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.
- Президент Франції на перемовинах з очільником Кремля заявив, що найближчі дні будуть вирішальними. Буцімто мовиться про зусилля США, ЄС і НАТО щодо деескалації навколо України.
- За даними американського видання Financial Times, президенти уклали угоду, яка стосується України. Вони нібито домовились, що Росія "не проявлятиме нових військових ініціатив".
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