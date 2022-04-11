Зеленський зробив Маріуполь для себе темою номер один, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що для президента Володимира Зеленського Маріуполь став темою номер один. Арестович розповів, як українська влада змогла допомогти місту попри те, що Маріуполь перебуває у блокаді окупантів.

Україна просила світових лідерів вплинути на Росію

Відповідна заява Арестовича прозвучали під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним. Радник глави ОП сказав, що Зеленський зробив для себе Маріуполь темою номер один після того, як росіяни вдарили по пологовому будинку.

До теми Деблокувати Маріуполь воєнним шляхом зараз неможливо, – Арестович

Після того, як Маріуполь повністю оточили й після того, як вдарили по пологовому будинку, (Зеленський, – 24 канал) зробив для себе Маріуполь темою номер один і зайнявся ним упритул,

– сказав Арестович.

Він розповів, що за останній час щодо Маріуполя було звернення до лідерів усіх держав світу з проханням вплинути на росіян та випустити з міста принаймні мирних людей.

З Маріуполя вдалося вивезти 150 тисяч мирних людей

Окрім того, держава звернулася до світових глав церков та міжнародних гуманітарних організацій.

За словами Арестовича, це призвело до того, що з Маріуполя почали випускати людей. Також у місто впустили евакуаційні автобуси.

Як розповів радник глави ОП, з Маріуполя вдалося вивезти близько 150 тисяч мирних людей. За його словами, це третина населення міста.

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