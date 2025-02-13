Ми не приймемо жодних двосторонніх мирних переговорів без участі України, – Зеленський
- Зеленський заявив, що мирні переговори щодо війни не можуть проводитися без участі України, і будь-які двосторонні зустрічі без України не будуть прийняті.
- Президент України наголосив, що Кремль намагається зробити переговори двосторонніми зі США, але Україна не прийме жодних домовленостей без своєї участі.
Перемовини про мирне врегулювання війни не можуть відбуватися без України. Якщо будуть відбуватися двосторонні зустрічі про Україну без України, то вони не будуть прийматися.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
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Зеленський висловився про переговори про Україну
Зеленський зауважив, що найголовніше у питанні мирних переговорів щодо закінчення війни є те, щоб все не йшло за планом російського диктатора Владіміра Путіна. Президент України наголосив, що у Кремлі намагаються зробити все, аби перемовини були двосторонніми – зі США.
Ми не зможемо акцептувати, як незалежна країна, будь-які домовленості без нас. Це я також доношу до наших партнерів. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати,
– наголосив Зеленський.
Президент додав, що хоче вийти з перемовин з перемогою для людей. Зеленський пояснив, що мовиться саме про сталий мир для українців.
До слова, Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з президентом США Дональдом Трампом. Під час телефонних переговорів, лідери обговорили можливості досягнення миру, співпрацю на рівні команд, технологічні можливості та нову угоду щодо безпеки та економічної взаємодії.