Він трохи боїться Трампа, – Зеленський про Путіна

Російський диктатор Владімір Путіне не прагне досягнення миру у питанні війни проти України. Втім, глава Кремля частково боїться президента США Дональда Трампа.

Так вважає український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

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Що заявив Зеленський про Путіна

На думку українського лідера, Дональд Трамп викликає страх у російського диктатора Владіміра Путіна. Це може спонукати останнього до серйозних мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Він (Путін – 24 Канал) брехун, він не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий щодо президента Трампа, і я думаю, що у президента є такий шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів,

– заявив він.

Також Володимир Зеленський закликав світову спільноту не довіряти словам російського диктатора. Відповідаючи на запитання журналіста, що б він сказав Путіну, якби лідери зустрілися для мирних переговорів, Зеленський назвав російського президента "вбивцею" і "терористом".

Водночас, на його думку, без військової та фінансової підтримки США Україні буде дуже важко давати відсіч Росії. Президент України Володимир Зеленський вважає, що у такому "шансів на виживання буде дуже мало".