Зеленський на зустрічі з Шольцом підняв питання зброї та "Північного потоку-2"
Президент Володимир Зеленський 14 лютого у Києві зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Темою розмови стала агресія Росії та інші важливі питання.
Зокрема, президент наголосив, що для України є дуже важливою закупівля озброєння та військової техніки. Це має бути з використання механізмів агентства НАТО з підтримки та постачання, повідомляє 24 канал.
До теми Шольц пообіцяв Зеленському санкції проти Росії, але про "Північний потік-2" тактично змовчав
Питання "Північного потоку-2"
За словами президента, він із канцлером Німеччини детально обговорив безпекові ризики, пов'язані з запуском газопроводу.
Тут маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив, що наша позиція незмінна: ми розглядаємо газопровід на сьогодні виключно через призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону,
– сказав Зеленський.
Глава держави також підкреслив, що "Північний потік-2" є геополітичною зброєю, тому наша держава потребує безпекових гарантій.
Треба розпочати діалог
Президент запропонував Шольцу започаткувати конкретний стратегічний діалог між двома державами в енергетичній сфері.
У його рамках треба напрацювати енергетичні гарантії та дієву підтримку нашої держави в енергетичній сфері. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією Україні,
– наголосив Зеленський.
За його словами, також важливо, щоб Німеччина підтримувала розвиток зеленої енергетики в Україні.
Останні заяви про "Північний потік-2"
- Російський газопровід в обхід території України вже добудували і він очікує на схвалення європейського регулятора. Втім, Німеччина заявила, що призупинила процедуру на невизначений термін. На тлі російської агресії про нього погрожують взагалі забути.
- Відтак, президент США Джо Байден заявляв, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме і будуть всі можливості це зробити. Під вторгненням трактують перетин кордону нашої держави танками та військами.
- Але згодом у Білому домі казали, що можливі санкції проти газопроводу не є вирішенням ситуації. Мовляв, вони можуть не спрацювати.
Як Зеленський зустрічав Шольца: дивіться відео