Зеленський на зустрічі з Шольцом підняв питання зброї та "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський 14 лютого у Києві зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Темою розмови стала агресія Росії та інші важливі питання.

Зокрема, президент наголосив, що для України є дуже важливою закупівля озброєння та військової техніки. Це має бути з використання механізмів агентства НАТО з підтримки та постачання, повідомляє 24 канал.

До теми Шольц пообіцяв Зеленському санкції проти Росії, але про "Північний потік-2" тактично змовчав

Питання "Північного потоку-2"

За словами президента, він із канцлером Німеччини детально обговорив безпекові ризики, пов'язані з запуском газопроводу.

Тут маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив, що наша позиція незмінна: ми розглядаємо газопровід на сьогодні виключно через призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону,

– сказав Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що "Північний потік-2" є геополітичною зброєю, тому наша держава потребує безпекових гарантій.

Треба розпочати діалог

Президент запропонував Шольцу започаткувати конкретний стратегічний діалог між двома державами в енергетичній сфері.

У його рамках треба напрацювати енергетичні гарантії та дієву підтримку нашої держави в енергетичній сфері. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією Україні,

– наголосив Зеленський.

За його словами, також важливо, щоб Німеччина підтримувала розвиток зеленої енергетики в Україні.

Останні заяви про "Північний потік-2"

Російський газопровід в обхід території України вже добудували і він очікує на схвалення європейського регулятора. Втім, Німеччина заявила, що призупинила процедуру на невизначений термін. На тлі російської агресії про нього погрожують взагалі забути.

Відтак, президент США Джо Байден заявляв, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме і будуть всі можливості це зробити. Під вторгненням трактують перетин кордону нашої держави танками та військами.

Але згодом у Білому домі казали, що можливі санкції проти газопроводу не є вирішенням ситуації. Мовляв, вони можуть не спрацювати.

Як Зеленський зустрічав Шольца: дивіться відео