Зеленський анонсував зустріч з Байденом уже цього місяця

Президент України зустрінеться з президентом США у вересні. Про це заявив Володимир Зеленський 13 вересня під час відкриття зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Темою діалогу Байдена та Зеленського стане план перемоги України. Деталі гарант не повідомив.

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Зеленський зустрінеться з Байденом

Планується моя зустріч із президентом Джо Байденом. Я представлю йому план перемоги,

– заявив український лідер.

На думку Зеленського, саме цей документ дозволить завершити два з половиною роки війни з Росією. Що саме увійде в цей план – досі не відомо, проте зрозуміло, що він міститиме різні кроки.

За словами Зеленського, це буде "система взаємопов'язаних рішень, які дадуть Україні достатньо влади – достатньо, щоб перевести цю війну на курс до миру".

"Зеленський також звинуватив Захід у тому, що він занадто боїться, щоб навіть згадувати про можливість збити російські ракети та безпілотники, націлені на Україну, хоча він допомагає Ізраїлю це зробити", – цитують президента Le Monde.

"Цей план — про Україну, про наших військових. Там небагато пунктів, але думаю, що це добре. Кожен із них залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна. Я не можу дати 100%, що це зупинить Путіна, але це точно зробить Україну сильнішою", — повідомив Зеленський.

План представлять Джо Байдену, потім Камалі Гарріс та Дональду Трампу і Конгресу США. Можливо, розповісти детальніше про нього українська влада зможе після консультацій з американською стороною.

Коли Україна зможе дістати Росію на її території західними ракетами

Відомо, що Байден має обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зняття обмежень на удари по Росії. Україна чекає на дозвіл запускати західні ракети великої дальності по ворожих тилах.

З останніх повідомлень випливає, що Захід не надасть такого дозволу. Водночас є думка, що це може стосуватися тільки ракет ATACMS, а от Storm Shadow можуть "законно" полетіти на Росію.