Зеленський із Аргентини поїде до США на запрошення Байдена

Візит Володимир Зеленського до Сполучених Штатів Америки станеться вже дуже скоро. Поки що український президент у закордонному турне країнами Латинської Америки.

Із робочим візитом Зеленський поїде до Сполучених Штатів Америки вже у понеділок 11 грудня. Скільки триватиме цей візит – не сказано, у понеділок він розпочнеться. Зустріч із Байденом буде 12 грудня.

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Про що говоритимуть Зеленський і Байден

Окрім діалогу з Байденом, український лідер проведе низку зустрічей і переговорів. В ОП не подають деталі, з ким саме планує побачитися президент України.

Втім, відомі теми, які порушать під час поїздки Зеленського до США. Фокусом називають забезпечення єдності США, Європи та світу навколо підтримки України – щоб захистити нашу державу від російського терору та зміцнити міжнародний порядок. В ОП наголошують: міжнародний порядок має бути заснований на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Ключовою темою під час перемовин у Вашингтоні стане продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільні проєкти з виробництва зброї та систем ППО. Іще координуватимуть зусилля двох держав у 2024 році.

У Білому домі висловилися щодо зустрічі Байдена та Зеленського

У повідомленні мовиться, що Байден запросив Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".

Там пояснили: Росія нарощує ракетні та безпілотні удари по Україні, тож президенти двох країн обговорять нагальні потреби нашої держави та подальшу підтримку з боку США "у цей критичний момент". У повідомленні сказано, що підтримка України є життєво важливою.

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Україна налагоджує стосунки з Латинською Америкою

10 грудня Зеленський зустрівся з лідерами країн Південної Америки. Він приїхав на інавгурацію Хав'єра Мілея, новообраного президента Аргентини. Президент закликав країни Латинської Америки приєднатися до української формули миру.