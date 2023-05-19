Зеленський зустрінеться з Байденом: Єрмак розкрив деталі

Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом в Японії. Станеться це у межах саміту G7.

Деталі розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Вперше від початку великої війни: Зеленський може зустрітися з прем'єром Індії – ЗМІ

На запитання журналістів, чи мовиться про зустріч у межах саміту G7, керівник ОП відповів схвально. Також він підтвердив, що українська делегація з Саудівської Аравії вирушає до Японії.

Раніше у РНБО спростували інформацію про те, що Зеленський особисто відвідає Японію. Натомість президент України мав взяти участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі. Хоча секретар РНБО Олексій Данілов перед цим натякав, що Зеленський може бути присутній особисто. Це, попри те, що 21 травня у саміт G7 додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського лідера.

А 19 травня заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що Володимир Зеленський може відвідати саміт "Великої сімки", якщо дозволить ситуація на фронті.

G7 ухвалили важливу заяву щодо України

В Японії 19 травня офіційно почався саміт G7. Лідери країн вже ухвалили спільну заяву щодо України. В оприлюдненому документі вони:

пообіцяли й надалі підтримувати Україну,

засудили російське вторгнення,

а також пообіцяли посилити заходи безпеки, аби треті країни не допомагали країні-агресорці обходити санкції.

Окрім того, "Велика сімка" анонсувала нові санкції. Натомість Росію закликали припинити війну та повністю вивести свої війська з території України, адже ця агресія є порушенням міжнародного права та статуту ООН.