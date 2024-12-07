Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном у Парижі: політики говорили понад пів години

Володимир Зеленський під час візиту у Францію 7 грудня прибув на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Там був присутній також і Еммануель Макрон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV. Цього ж дня відбудеться і урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері, куди прибули обидва очільники.

До теми Зеленський зустрівся з канцлером Австрії у Парижі: якої позиції дотримується Відень

Що відомо про зустріч Зеленського з Макроном і Трампом

За даними французьких журналістів, тристороння зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Еммануеля Макрона відбувалася в офіційній резиденції французького очільника – у Єлисейському палаці.

Про що саме говорили політики – поки що не повідомляли.

Журналісти зазначили, що Володимир Зеленський прибув у двір Єлисейського палацу о 17:30.

Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном у Парижі / Відео з акаунту @TrumpWarRoom у соцмережі Х

Спочатку у виданні наголосили, що новообраний президент США вже прибув до Єлисейського палацу напередодні церемонії відкриття Нотр-Даму. Американського політика особисто зустрів президент Франції. Згодом стало відомо, що приїхав і Володимир Зеленський.

Зрештою стало відомо, що зустріч уже завершилася, а всі її учасники відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Речник президента України Сергій Никифоров розповів журналістам "РБК-Україна", що сама зустріч тривала 35 хвилин.

Цікаво, що це перша закордонна поїздка Дональда Трампа після його обрання президентом США на виборах, що відбулися 5 листопада.

Раніше ЗМІ писали, що Зеленський і Трамп, імовірно, мали б зустрітися з Еммануелем Макроном послідовно. Журналісти зазначали, що зустріч французького президента з Трампом мала б відбутися о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.

Загалом 7 грудня до Франції прибула низка закордонних лідерів на урочисте відкриття Нотр-Дам-де-Парі після великої пожежі, яка сталася там у квітні 2019 року. Після цього собор закрили на реставрацію.