"Є укладені контракти": Зеленський домовився з Алієвим про розвиток Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. Сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері та можливу підтримку України на тлі російських атак.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що Зеленський домовлявся з Алієвим?

Однією з головних тем переговорів стала співпраця в межах ініціативи Drone Deal. Зеленський повідомив, що між країнами вже укладені відповідні контракти, а зараз триває робота над збільшенням обсягів замовлень.

Також президенти обговорили присутність азербайджанського бізнесу в Україні. Зеленський подякував компаніям, які продовжують працювати в країні, попри російські удари.

Окрему увагу приділили ситуації в українській енергетиці та транспортній системі, які потерпають від постійних атак Росії.

Зеленський подякував Азербайджану за вже надану допомогу та висловив сподівання на додаткову підтримку критичної інфраструктури й логістики напередодні зими.

Будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою,

– наголосив президент.

За підсумками зустрічі сторони доручили своїм командам опрацювати можливості такої допомоги.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Україна запропонувала міжнародним союзникам приєднатися до безпекового проєкту співпраці, оскільки оборонний комплекс здатний виготовляти значно більше безпілотників за наявності належного фінансування.