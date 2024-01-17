Зеленський зустрівся у Давосі з Дудою: про що говорили

Президент України перебуває із закордонною поїздкою у Швейцарії. Туди він приїхав на Всесвітній економічний форум.

Зеленський висловився під час форуму, що Захід часто просив не ескалювати ситуацію. Через це гинули українські громадяни, а Путін почувався впевненіше.

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Про що говорили Зеленський і Дуда в Давосі

За словами Зеленського, з президентом Польщі обговорили двосторонні відносини, в тому числі взаємодію на треку європейської інтеграції України. Також сторони скоординували позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО.

Президент України розповів про ситуацію на полі бою. Лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України.

Дуда запевняє, що політика Польщі щодо Києва буде стабільною

Польські ЗМІ акцентують, що лідери обох держав відвідали виставку, присвячену військовим злочинам Росії. Її розмістили в Українському домі в Давосі.

Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною і завжди буде політика підтримки. Він може спокійно розпочати переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском у Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо спокійно проводити разом, і прем'єр-міністр, і уряд, і президент,

– сказав Анджей Дуда.

Польський президент упевнений, що поява нової держави НАТО між Росією та Польщею посилить безпеку його країни, але Україна потребує підтримки Заходу.

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Білоруси звинувачують Польщу в ескалації конфлікту

Там говорять, що через заяви Польщі довелося посилити свою військову доктрину – аж до можливості застосування ядерної зброї. Документ іще не ухвалено, але це може відбутися в квітні.