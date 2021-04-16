Зеленський зустрівся з Макроном: підключилася Меркель, Путін – ні

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з французьким лідером Еммануелем Макроном. Через відеозв'язок до політиків долучилася німецька канцлерка Ангела Меркель.
Джерело:Офіс Президента
Розмова віч-на-віч французького та українського президентів тривала більше, ніж попередньо планувалося. Вона відбулася 16 квітня.
До теми Зеленський прибув в Париж: зустріч з Макроном вже розпочали – відео
За словами глави держави, російський президент до розмови не підключався. Проте Зеленський налаштований і на те, аби провести розмову за його участі.
Питання безпекової ситуації на Сході та деокупації нашої території – саме такі питання вирішуються на зустрічах "нормандської четвірки",
– наголосив він.
Раніше український президент висловився про нормандський формат. Він вважає, що "з його здоров'ям є проблеми, але штучне дихання може зробити Макрон.
Про ситуацію на Донбасі
Зеленський пояснив, що обговорив з Макроном та Меркель, зокрема, режим припинення вогню, який діяв на Донбасі з 27 липня 2020 року
Спочатку, наголосив президент, все було "дуже непогано". Проте від початку 2021 року відбулося ускладнення ситуації, окупанти збільшили кількість обстрілів.
Новина доповнюється…