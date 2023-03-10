Зустрілася з Зеленським і попрощалася з "Да Вінчі": до Києва прибула прем’єрка Фінляндії Марін

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначають у мережі, Санна Марін разом з президентом Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, із яким сьогодні прощаються в Михайлівському соборі у Києві, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ліві" здались: парламент Фінляндії ухвалив рішення про долю країни у НАТО

Другий візит прем'єрки Фінляндії

Після цього з "Да Вінчі" попрощаються на Майдані Незалежності.

Прощання з загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом: відео Суспільного

Комбат 67-ї окремої механізованої бригади 27-річний Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня. Він був активним учасником Революції Гідності. Брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. У 2014 році командував взводом добровольців Правого сектору, 2015-го став командиром роти. У грудні 2021-го був удостоєний звання Героя України. Був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі".

Зазначимо, що це вже другий візит прем'єрки Фінляндії до Києва.

На опублікованих кадрах у мережі видно, що прем'єр-міністр Фінляндії разом із Президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.



Візит Марін до Києва / Фото з мережі

Гуманітарна допомога від Фінляндії