Зустрілася з Зеленським і попрощалася з "Да Вінчі": до Києва прибула прем’єрка Фінляндії Марін
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 10 березня прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.
Як зазначають у мережі, Санна Марін разом з президентом Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, із яким сьогодні прощаються в Михайлівському соборі у Києві, передає 24 Канал.
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Другий візит прем'єрки Фінляндії
Після цього з "Да Вінчі" попрощаються на Майдані Незалежності.
Прощання з загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом: відео СуспільногоДовідково. Комбат 67-ї окремої механізованої бригади 27-річний Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня. Він був активним учасником Революції Гідності. Брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. У 2014 році командував взводом добровольців Правого сектору, 2015-го став командиром роти. У грудні 2021-го був удостоєний звання Героя України. Був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі".
Зазначимо, що це вже другий візит прем'єрки Фінляндії до Києва.
На опублікованих кадрах у мережі видно, що прем'єр-міністр Фінляндії разом із Президентом України покладають квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Візит Марін до Києва / Фото з мережі
Гуманітарна допомога від Фінляндії
- 10 березня стало відомо, що Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.
- Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні у 2022 році.
- До того ж на 2023 рік зарезервовано 37 мільйонів євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку. Таким чином, Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії у сфері співробітництва з метою розвитку.