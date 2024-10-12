Переговори Зеленського з Папою Римським мали 2 мети

Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Ватикану. Там він зустрівся із Папою Римським. Вони обговорили необхідність повернути українців, які перебувають у російському полоні й не тільки.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що позиції Ватикану щодо війни Росії проти України не завжди відповідають інтересам нашої держави. Проте Папа Римський має вплив у сучасному світі.

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Слово Папи Франциска має вплив

Володимир Фесенко підкреслив, що значна частина українців є греко-католиками, тому нам важливо контактувати із Ватиканом.

У переговорах із Папою Римським не йдеться про його посередництво у перемовинах про мир, ні. Абстрактна позиція "давайте зупинимось", яку проповідує Папа Франциск не відповідає українським інтересам,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що зустріч Володимира Зеленського із Папою Римським має 2 мети.

Перше – нагадати Франциску про те, що завершення війни в Україні залежить не від України, а від Владіміра Путіна. Саме він розпочав цю війну і саме на нього треба впливати, щоб вона припинилась.

Абстрактними закликами до миру цю війну не зупинити,

– сказав Фесенко.

Друге – співпраця із Ватиканом у переговорах щодо обміну військовополонених та дітей, яких окупанти незаконно вивезли на територію Росії.

Контакт із Ватиканом відповідає українським інтересам, адже Папа Римський є духовним лідером для частини українців. Йому потрібно нагадувати, що жертвами війни є люди із його парафії, тому він має про них піклуватися,

– висловився Володимир Фесенко.

Варто зауважити, щонайменше 177 військовополонених загинули через тортури після початку повномасштабного вторгнення. Ця кількість може бути значно більшою через відсутність міжнародного контролю. Звіт ООН підтверджує систематичні катування полонених, російському керівництву відомо про це, однак впливати воно не збирається.