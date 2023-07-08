Обговорили формулу миру та депортацію дітей: Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм

Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм. У соборі також пройшов поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

Зустріч з Патріархом відбулася під час візиту Президента України до Стамбулу. Зеленський поінформував Вселенського Патріарха про ситуацію на фронті й нещодавні злочини агресора проти цивільних українців.

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Обговорили українську формулу миру

Під час зустрічі Президент України висловив подяку Його Всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні,

– заявив Зеленський.

Також він обговорив з Патріархом Варфоломієм українську формулу миру й повернення незаконно депортованих з України дітей. Зі свого боку Вселенський Патріарх відзначив важливість досягнення миру в Україні.

"Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", – сказав Патріарх Варфоломій.

Зустріч з Вселенським Патріархом / Фото ОП

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