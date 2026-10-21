Зеленський заявив, що багато залежить від того, що Росія скаже американцям про мир 

Президент України Володимир Зеленський в Осло провів нову зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Під час неї сторони координували подальші кроки для досягнення справедливого миру.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Від чого залежить подальший шлях до миру?

Володимир Зеленський повідомив, що вранці провів в Осло ще одну зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Сторони продовжують координувати дії та обговорювати наступні кроки для досягнення справедливого миру.

Вранці провели ще одну зустріч із Йонасом в Осло. Багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від Росії щось нове – про мир, а не про продовження війни,

– сказав він.

Окремо президент відзначив роль Норвегії в підтримці України. Допомога Осло охоплює кілька ключових напрямків: оборону, економіку та дипломатичну роботу. Зеленський також подякував особисто Йонасу Гар Стьоре за лідерство й послідовну підтримку України.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі 21 жовтня розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Переговори проходять у Костянтинівському палаці, а однією з головних тем має стати завершення війни Росії проти України.

До обговорень також долучився Джаред Кушнер, зять і радник президента США Дональда Трампа, який бере участь у відеоконференції. Зустріч відбувається на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення бойових дій.

Напередодні в Осло відбулися переговори за участю української, американської та європейських делегацій. Сторони обговорювали подальші кроки для досягнення миру.