Зеленський зустрівся з президентом та прем'єркою Італії: відео події
Під час візиту до Італії український лідер Володимир Зеленський зустрівся у Римі з президентом Італії Серджо Маттареллою, а також премʼєркою Джорджею Мелоні.
Президент подякував за послідовну позицію щодо підтримки України. Київ цінує важливу військову допомогу, яка дає можливість протистояти російській агресії.
До теми Вперше за час війни: Зеленський прибув до Італії
Італія була і є на правильному боці, на боці правди у цій війні. Ми рухаємось у напрямку перемоги. Перемога – це і є мир для нашої держави,
– наголосив Зеленський.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що з Маттареллою говорили про війну та важливість перемоги України. Також велику увагу приділили питанню викрадення Росією українських дітей. Політики розуміють, це необхідно зупинити, повернути дітей додому і покарати росіян.
Зустріч Зеленського з Серджо Маттареллою:
Перемовини Зелеського та Маттарелли / Фото ОП:
Далі президент зустрівся з прем'єркою Мелоні. Почалась зустріч з дружніх обіймів. Далі лідери матимуть переговори.
Зустріч президента з Мелоні: відео
Візит Зеленського до Італії: що відомо
- Президент Володимир Зеленський 13 травня вперше за час війни прибув з візитом до Італії. Крім президента Італії та прем'єрки, він має зустрітись із Папою Римським.
- Літак українського лідера летів у супроводі винищувачів Eurofighter "Тайфун". Таким чином Італійські ВПС вітали Зеленського у своїй країні.