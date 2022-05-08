Зеленський зустрівся з Трюдо
Джерело:Володимир Зеленський
Канада висловлює Україні підтримку у боротьбі з російськими загарбниками. Доказом цього є дії прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який відвідав Київщину.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
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"Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", – написав Зеленський.
Трюдо 8 травня приїхав до України / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Зеленський на зустрічі з Трюдо / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Джастін Трюдо / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Канада доводить свою підтримку Україні / Фото з телеграму Володимира Зеленського