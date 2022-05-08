Зеленський зустрівся з Трюдо

Канада висловлює Україні підтримку у боротьбі з російськими загарбниками. Доказом цього є дії прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який відвідав Київщину.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

До теми Джастін Трюдо приїхав до України: вже відвідав зруйнований Ірпінь

"Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", – написав Зеленський.



Трюдо 8 травня приїхав до України / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Зеленський на зустрічі з Трюдо / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Джастін Трюдо / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Канада доводить свою підтримку Україні / Фото з телеграму Володимира Зеленського

