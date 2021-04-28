Обговорили Великдень і Донбас: Зеленський зустрівся з церковними лідерами

Президент Володимир Зеленський 28 квітня зустрівся з настоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм, главою УГКЦ Святославом Шевчуком та лідером УПЦ Онуфрієм. Діячі обговорили святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу.

Деталі зустрічі президента та духовенства

Зеленський та церковні лідери обговорили перемир'я на Донбасі, вакцинацію та Великдень. У розмові також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Великдень

Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.

Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на 1 – 2 тисячі захворілих щодня. Я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у червону зону після Великодня,

– заявив Зеленський.

Він подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії у 2020 році. Тоді духовенство активно інформувало вірян про те, що важливо берегти себе та своїх близьких.

Настоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії – в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски.

Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантину, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення.



Церковні лідери прийшли на зустріч до Зеленського / Офіс Президента

Вакцинація

Зеленський попросив духовенство розповідати вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це – єдиний шлях до подолання пандемії.

Для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації,

– зазначив глава держави.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.

Глави церков подякували за включення священнослужителів разом із соціальними працівниками до другої хвилі вакцинації.

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Припинення вогню на Донбасі

На зустрічі також обговорили підтримку відновлення "тиші" на Донбасі. Зеленський попросив настоятелів церков звернутися з посланням до вірян щодо підтримки відновлення режиму припинення вогню. Важливо, що цю ідею почули на тимчасово окупованих територіях.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо "пасхального перемир'я. У ньому вона закликала відкласти зброю.

Зеленський також запросив настоятелів на святкування 30-річчя незалежності України та висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну..