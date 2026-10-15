Польща допомагає нам захищатися від атак, – Зеленський після зустрічі з Туском

Володимир Зеленський 15 жовтня провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо протидії повітряному терору Росії. Ворог атакував цивільні об'єкти та поранив понад пів сотні людей.

У своєму офіційному телеграм-каналі глава держави зазначив, що польський прем'єр добре поінформований про щоденне загострення ситуації з російськими атаками.

Які подробиці щодо ситуації в Україні розповів Зеленський під час зустрічі?

Загарбники фактично постійно спрямовують на мирні міста дрони Shahed, намагаючись знищити інфраструктуру.

Тільки впродовж доби через ворожі обстріли травми отримали 52 цивільні особи. Під ударами агресора опинилися звичайний магазин, фармацевтичне підприємство та логістичні потужності.

Зміцнення протиповітряної оборони та посилення санкційного тиску

Сторони детально розглянули всі наявні загрози та визначили конкретні кроки, які дозволять зміцнити безпеку українського неба. Варшава продовжує надавати практичне сприяння Україні для захисту від російського терору.

Окрему увагу під час переговорів приділили питанню санкційної політики проти держави-агресора.

Володимир Зеленський відзначив тверду позицію польського урядовця, підкресливши неприпустимість будь-яких рішень, які полегшують Кремлю ведення бойових дій.

Зустріч Зеленського з Туском: дивіться відео

Спільна підтримка європейських союзників

Як уже повідомлялося на нашому сайті, переговори Дональда Туска з європейськими лідерами в Брюсселі підтвердили непохитність міжнародних позицій щодо підтримки Києва. Тоді політик запевнив українців у спільній силі дієвих альянсів.

Раніше ми також розповідали, що польський урядовець закликав міжнародну спільноту не піддаватися кремлівським спробам перекласти провину на жертву агресії.