Зеленський особисто привітав військових із Днем добровольця: щемливе відео
Джерело:Володимир Зеленський
Володимира Зеленського виступив під час урочистостей з нагоди Дня українського добровольця. Також відбулося нагородження українських захисників.
Глава держави зустрівся з українськими добровольцями, а також рідними військових, котрі загинули на війні. Президент виступив перед військовими з емоційною промовою.
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Зеленський звернувся до українських добровольців
Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя і чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю, кожного і кожної. Долю нашої держави. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться ніяким загарбникам,
– зазначив президент.
Президент наголосив, що "наш народ вистояв у війнах, вистояв у випробуваннях, пройшов крізь усе, і найголовніше – зберіг свободу".
"Наша можливість жити, наша можливість будувати вільне майбутнє для українських дітей – ґрунтується на міцному фундаменті, що був закладений героїзмом усіх тих, хто не побоявся і хто здобував життя Україні", – додав Зеленський.
Загиблих добровольців вшанували хвилиною мовчання, також президент вручив нагороди українським військовим.
Виступ президента: дивіться відео
"Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних Сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки. Українські добровольці навчають, рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно – переможуть", – наголосив президент.
Що варто знати про День добровольця
- 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Саме в цей день у 2014 році сформувався перший добровольчий батальйон на полігоні у Новій Петрівці, який складався з 500 бійців Самооборони Майдану.
- Постанову про пам'ятну дату Верховна Рада затвердила 17 січня 2017 року. Відтоді 14 березня вшановують мужність та героїзм захисників, які добровільно пішли обороняти незалежність та територіальну цілісність України.