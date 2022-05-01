Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

До Києва 1 травня прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Політикиня зустрілась на Банковій з президентом Володимиром Зеленським.

Відео зустрічі з американською делегацією опублікував президент Зеленський. Він подякував представникам Вашингтона за візит та підтримку України.

До теми Про санкції, війну та відбудову: Зеленський поспілкувався з Макроном, Джонсоном та Кассісом

Я вдячний за сигнал потужної підтримки, – Зеленський

Передусім я вдячний за цей сигнал – сигнал потужної підтримки України народом Сполучених Штатів, Конгрес. Це говорить про те, що США зараз є лідерами потужної підтримки України,

– наголосив глава держави.

Ненсі Пелосі зазначила, що цей візит призначений для того, щоб подякувати українцям – за їхню війну за свободу. Вашингтон обіцяє підтримувати Україну і бути поруч, поки ця війна не закінчиться.

Київ раніше відвідували Ллойд Остін та Ентоні Блінкен

Зазначимо, що 24 квітня до столиці України приїжджали голова Пентагону Ллойд Остін та державний секретар США Ентоні Блінкен. Вони зустрічались з керівництвом держави. Після візиту, на пресконференції у Польщі Блінкен запевнив, що Росія у цій війні зазнає невдачі, а Україна має успіх.



За словами голови Держдепу, українці мають право вирішити, чи завдавати удари по російській території самі. Армія України має робити все, аби захистити власну державу.

Позиція США щодо війни Росії в Україні: останні новини

Президент Джо Байден оголосив про намір передати Україні 33 мільярди доларів допомоги – на гуманітарну, військову та економічну сфери.

У Конгресі США погодились оперативно розглянути цю пропозицію.

Також американські законодавці погодили для України ленд-ліз. Це дозволить значно швидше постачати українцям озброєння.

У Пентагоні вже зазначили, що саме вогонь на відстані буде вирішальним у війні на Донбасі. Саме тому велике значення – у нової зброї.

Голова Білого дому раніше гостро розкритикував газовий шантаж Росії щодо європейських країн. Він зазначив, що США не залишаться осторонь.

Також Байден виступив ще з однією пропозицією на користь Української держави. Він запропонував конфісковувати активи російських олігархів та передавати їх офіційному Києву.

Дивіться відео зустрічі Ненсі Пелосі та Володимира Зеленського: