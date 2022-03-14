Зеленський звернеться до Конгресу США по відеозв'язку, – ЗМІ

За даними америкнаськиз ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський звернеться до Крнгресу США по відеозв'язку. Це відбудеться 16 березня.

Про звернення Володимира Зеленського до Конгресу повідомила журналістка The Wall Street Journal Вівіан Салама. Це їй повідомили у Палаті представників Конгресу США.

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Журналістка повідомила про звернення Зеленського, посилаючись на слова спікера Палати представників та лідера більшості. За їхніми словами, Президент України виступить зі зверненням 16 березня 0 9:00 за місцевим часом. Тобто близбко 3:00 за Києвом.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Шумер заявили про віртуальне звернення до Конгресу США, з яким виступить Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, о 9:00,

– заявила журналістка.

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