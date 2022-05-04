Зло не знає, що таке державні кордони, – Зеленський у річницю звільнення Данії від нацистів

Володимир Зеленський 4 травня звернувся до народу Данії. Цього дня країна відзначає річницю свого звільнення від нацистів.

Війна – тут і зараз

Український лідер заявив, що 4 травня народ Данії відзначає річницю дня, коли мрія про свободу та мир стала реальністю. Тоді завершилися п'ять довгих років, які країна провела під нацистською окупацією.

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Нацисти програли. Перемогли свобода та життя. Данія й увесь світ святкували.

Зеленський зауважив: тоді сподівалися, що настільки жорстока війна стане останньою. Була надія, що більше ніхто не захоче зруйнувати мир. Сподівалися, що відчуття смертельної небезпеки не повториться. А люди зможуть забути про світломаскування. І сирени повітряної тривоги вмикатимуть лише раз на рік: аби згадати про війну, яка була.

Зеленський заявив, що війна знову прийшла. Вона тут і зараз в Україні та не збирається зупинятися. Український лідер наголосив: ця війна вже стала також ж жорстокою, як війна, перемогу у якій, згадують щотравня.

Загарбники вбили 220 українських дітей

Президент пригадав своє звернення до народу Данії та Фолькетингу. Тоді тривав 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський наголосив, що тоді казав: Росія застосувала проти України 1370 ракет. Станом на 4 травня вже мовиться про 1993 ракети.

Зеленський наголосив, що більшість з них вдарила по невійськових об'єктах. Росіяни руйнують дитячі садочки, школи та університети. Кількість зруйнованих об'єктів вже перевищила 1500.

Президент повідомив, що окупанти вбили вже 220 українських дітей.